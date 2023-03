Az előző hétvégén már kaptunk egy kis ízelítőt az AutóCity Volkswagen Baranya Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságból, de ezúttal már tényleg beindul a nagyüzem, ha az időjárás is úgy akarja.

Március 4., szombat, 14.30

Lovászhetény–Kétújfalu

Komoly skalppal indította az esztendőt a Lovászhetény, hiszen kétgólos hátrányból mentett pontot az előző körben a bajnokaspiráns Pécsvárad otthonában. Az ott szerzett önbizalmat tovább lehet növelni hazai környezetben, hiszen a győzelem nélkül álló sereghajtó lesz a közelgő ellenfél. A Kétújfalu ebben a naptári évben már pályára léphetett a Téli Műfüves Bajnokságban, ahol öt meccsen huszonöt gólt kapott, így a nyolc szerzett találattal nagyon nem lehet dicsekedni. A bajnokságban sincs olyan érv, ami miatt az utolsó helyezett együttes várhatná ezt a párharcot, de részcél lehet számukra, hogy a legutóbbinál szorosabb eredmény szülessen (6–1).

Szentlőrinc II.–Mohács

A Szentlőrinc második számú csapatának otthonában folytatja a pontvadászatot a listavezető Mohács, amely az előző csonka fordulóban bizonyította, hogy továbbra is a bajnoki cím a legfőbb cél. Igaz, egy komoly nehézséggel várhatja az ütközetet az éllovas, ugyanis nem számíthat házi gólkirályára, Hetényi Márkra. Nem valószínű, hogy ez adhat leginkább erőt Szolga Gorán fiataljainak, hiszen a mohácsi spílerek közül még sokan veszélyesek lehetnek a kapura, viszont a téli felkészülésből táplálkozhat a Szentlőrinc II. Na meg szeptemberben sem vallottak szégyent az ifjak, sőt, egy lendületes, jó mérkőzésen maradt alul az együttes Mohácson (3–1), így abból a találkozóból kiindulva, ha a házigazda minimalizálni tudja a hibák számát, és élesebb lesz a kapu előtt, akkor komoly fejtörést okozhat a vendégcsapat számára.

Szolga Gorán, a Szentlőrinc II. vezetőedzője: – Jó állapotban vagyunk, elvégeztük a munkát a felkészülés folyamán. Elsősorban nem eredményben gondolkodunk, de remélem, hogy az őszi idény során felszedett tapasztalat a felnőtt labdarúgásban, tavasszal 1-2 szebb pillanatot tud majd okozni nekünk. Nagyon megérdemelnék a srácok! Tisztában vagyunk vele, hogy a Mohács a hétvégi mérkőzés, illetve az egész bajnokság esélyese, azonban szeretnénk megnehezíteni a dolgukat, és egy izgalmas meccset játszani velük. Ehhez viszont minden játékosomtól átlag feletti teljesítményre lesz szükség.

Kvanduk János, a Mohács vezetőedzője: – Az előző fordulóhoz képest biztosan lesznek változások. Betegség és kisebb sérülések miatt lesznek olyanok, akik kihagyják az összecsapást. Igencsak érzékeny veszteség házi gólkirályunk, Hetényi Márk hiánya. Az ősszel jó mérkőzést játszottunk a Szentlőrinc második számú csapata ellen, úgy gondolom, ez most sem lesz másképp.

Március 5., vasárnap, 14.30

Siklós–Komló

Egy percig sem volt igazán veszélyben a Komló legutóbbi győzelme, de Nagy Gábor mégsem volt elégedett játékosaival. Nagy kérdés tehát, hogy a labdarúgókra miképp hatott a fejmosás, mert Siklóson azért kelleni fog a dominancia. A tabellát elnézve nagy differencia van a két alakulat között, viszont elég csak visszagondolnunk az őszi ütközetükre, mikor is 3–3-ig fej fej mellett haladtak az együttesek, majd a véghajrában Szatmári duplájának köszönhetően tartotta otthon a 3 pontot a Komló (5–3). Így abban biztosak lehetünk, hogy a vendégcsapat nem veszi majd félvállról a párharcot, a hazai klub pedig mindent megfog tenni a pontszerzés érdekében.

Bóly–Villány

A Villánynak nem kell lelkifröccsért a szomszédba menni, hiszen ez az együttes most nagyon egyben van. Futószalagon jöttek a sikerek a műfüves bajnokságban, majd a hármas döntőben is Kósa Zoltán alakulata diadalmaskodott. Megkönnyítette az edző dolgát, hogy két olyan támadót tudhatott a csapatában Kelemen Ferenc s Lehota Bálint személyében, akiknél senki nem volt többször eredményes (9 gól). Már csak abban bíznak a drukkerek, hogy nem lőtték el az összes puskaporukat, ugyanis a bajnokaspiráns Bóly ellen szükség lesz a tartalékokra. Keibl Ede legénysége bombaformában fejezte be az őszi hajszát, de ahhoz, hogy tovább tapadjon az éllovasra, ezeket a nehéznek ígérkező találkozókat idén is be kell gyűjteni éppúgy, ahogy azt tette Villányban, mikor is egy öngól döntött.

Szederkény–Pécsvárad

Egyik vezetőedző sem lehetett elégedett az előző körben látottakkal, de a papírforma alapján a vendégcsapatnak sokkal jobb esélye van a javításra. Persze ahogy azt mindig írni szoktuk, sosem lehet tudni, hogy a hazai együttesnél épp ki kap lehetőséget a Kozármisleny csapatából, de nehéz elképzelni, hogy a Pécsvárad ne találna vissza a győzelmi ösvényre.

Sellye–PVSK

Új trénerével, Schneider Gáborral kezdi meg a szereplést a PVSK, így sokan kíváncsiak, milyen játékkal rukkol elő a pécsi klub. A Sellye a hétvégén több-kevesebb sikerrel igyekezett megnehezíteni egy élmezőnybe tartozó alakulat dolgát, de a pontszerzéshez sokkal pontosabb játékra lesz szükség.

Szabadnapos lesz: PTE PEAC II., Nagykozár.



Megye I.