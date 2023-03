– A 27. fordulóig kellett eljutnunk, hogy most először egy összecsapás egyértelmű esélyeseinek tarthassuk magunkat, amiért persze alaposan megdolgoztunk az eddigiekben – vezeti föl a szombaton 16 órakor kezdődő NB III-as focimeccset Lőrinc Antal, a PTE-PEAC mestere. Akinek a dolgát ezzel együtt több kisebb sérüléssel és betegséggel bajlódó (Udvardi, Wieland) és 5 négy sárga lapos játékos is nehezíti. Akik miatt, már bajnokaspiráns Iváncsa elleni jövő szerdai, hazai összecsapásra is gondolva szűkebb kerettel utaznak csak Nógrádba. Nem is folyamatos pályaproblémákkal küzdő Bánk-Dalnok eredeti otthonába, hanem a szomszédos Berkenyére, azaz még hosszabb útra készülve.

Ha a körülmények nem is ígérkeznek ideálisnak, a pécsieknek további inspirációval szolgálhat, hogy a remélt újabb győzelemmel még előrébb léphetnek jelenlegi 8. helyükről, sőt, a folytatásban nem titkolt céljuk a felzárkózás egészen a dobogó közelébe.