A hétvégén is kiváló teljesítményekkel rukkoltak elő az AutóCity Volkswagen Baranya Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság játékosai, így nem volt könnyű dolgunk a forduló válogatottja kapcsán.

Ahogy azt előzetesen is várni lehetett, a PTE PEAC második számú csapata valósággal átgázolt a sereghajtón. Ennek értelmében gyakorlatilag minden pécsi játékost kilehetne emelni, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Kétújfalu igazán nem is nehezítette meg Molnár Gábor együttesének dolgát. Mindenesetre Horváth Marcell mesterhármasa mellett nem lehet elmenni szó nélkül, de Molnár Csongor is remekelt karmesterként, így hiába volt egyoldalú összecsapás, a két fiatal spíler kiválóan szerepelt.

Háromesélyes meccset rendeztek a PVSK Sporttelepén, így izgalmakból nem volt hiány már az első játékrészben sem, még ha találatot nem is láthatott a publikum. Ebben persze nagy szerepe volt villányi oldalon Wilkesz Edwardnak, aki többször is bravúrral védett, de a túloldalon is jól mozgott Csutora. A mezőnyben kiemelkedőt nyújtott Lehota Bálint, a támadószekcióban pedig Gáspár Mikes volt az, aki jó pár alkalommal zavart keltett.

Nagyon fontos rangadót nyert a Pécsvárad, hiszen a Bóly elleni sikerrel Varga László legénysége jelezte, hogy igényt tartanak a bajnoki aranyra. Németh Adrián a szezon során több alkalommal is bizonyította, hogy elől és hátul is lehet rá számítani, ráadásul gólokat is képes szerezni. Csapattársai közül remekelt Takács Ákos és Spánitz Bálint is, így őket is komoly dicséret illeti.

A Szederkény hátrányból nyert Sellyén, a sikerben pedig oroszlánrészt vállalt Kopeczky Nándor. A rutinos hátvéd hozta a tőle megszokottat, sőt, még egy találattal is hozzájárult a három pont megszerzéséhez.

Mindeközben kisebb meglepetésre a Lovászhetény pontokat hullajtott a Siklós otthonában. De mondhatjuk úgy is, hogy pontot mentett többek között Jenei Bálintnak köszönhetően, aki előbb a 39. percben kiegyenlített, majd a 93. percben is szükség volt a találatára.

A Komló visszatérhetett a centerpályára, ráadásul jó előjel, hogy a gólfelelős, Tóth Adrián ott is nagyon érzi a kaput. Kétszer volt eredményes, ezzel pedig közel került ahhoz, hogy letaszítsa a góllövőlista éléről Havasi Dánielt.

A listavezető Mohács győzelme igazából egy percig sem volt kérdés. Takaréklángon is nyert Kvanduk János együttese, a csapatból pedig remekelt Ignácz Olivér, valamint Izsák Máté is.