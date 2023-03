Ahogy azt előzetesen is várni lehetett, pazar összecsapást hozott az AutóCity Volkswagen Baranya Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság huszadik fordulójának nyitómérkőzése, így a kilátogató szurkolók is jól szórakoztak. Az első játékrészben Molnár Csongor volt az egyetlen, aki bevette a kaput, de a fordulást követően nem sokkal a bajnoki álmokat szövögető Pécsvárad négy perc alatt háromszor is mattolt, így igencsak kényelmes helyzetbe került.

Ennek ellenére a PTE PEAC második számú csapata remekül hajrázott: a csereként beálló Oszvald megszerezte együttese második találatát, majd a 81. minutumban Horváth Marcell egalizált. A pécsi győzelemre is megvolt a sansz, köszönhetően annak, hogy hazai oldalról Finta idő előtt távozni kényszerült, de a folytatásban már nem változott az eredmény.

Pécsvárad–PTE PEAC II. 3–3 (0–1)

Pécs. Vezette: Horváth Gy. (Jakab A., Schuller). Pécsváradi SE Prosport.hu: Matesz – Németh A., Fiáth, Ladányi V., Finta – Koronics, Bozó, Ladányi P., Bálint G. – Takács Á. (Spánitz, szünetben), Szentes. Vezetőedző: Varga László. PTE PEAC II.: Pölöskei – Tóth M., Nagy M., Dargó (Gál Sz., 69.), Kása (Fűrész, 65.) – Molnár Cs., Ikladi, Laki, Keresztes (Oszvald, szünetben) – Jeránt, Horváth M. Vezetőedző: Molnár Gábor.

Gólszerzők: Szentes (54., 58.), Koronics (57.), illetve Molnár Cs. (18.), Oszvald (78.), Horváth M. (81.).

Kiállítva: Finta (84.).

Percekre volt attól Takács Ferenc legénysége, hogy pontot raboljon a kiváló formában lévő Lovászheténytől, azonban a hajrát jobban bírta a házigazda, így végül behúzta a győzelmet.

Lovászhetény–Sellye 3–1 (1–1)

Lovászhetény. Vezette: Gazdag (Gellai, Csátity). Lovászhetényi FC: Szűcs K. – Pregitzer, Marton, Kilinkó, Kozma – Stiefel (Kaufmann, 57.), Bartal, Hornyák E. (Tamás Á., 77.), Rácz E. – Kovács A., Jenei. Vezetőedző: Bíró Ferenc. VSK Sellye: Berki – Orlovics, Pál T., Filó, Tóth T. – Szirényi, Orsós Cs., Takács Z. (Duli, 82.), Meretei (Knézics, 85.) – Somogyi L., Németh N. Vezetőedző: Takács Ferenc.

Gólszerzők: Jenei (20.), Kovács A. (88.), Bartal (93.), illetve Somogyi L. (24.).