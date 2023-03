Utolsó köréhez érkezett a női kosárlabda élvonalbeli bajnokság alapszakasza, de a baranyai együtteseknek ezúttal sem lesz könnyű dolguk. A még nyeretlen PINKK-Pécsi 424 idegenben, a TFSE vendégeként próbál szerencsét, míg az NKA Universitas PEAC hazai környezetben a listavezető Sopront fogadja. Mindkét összecsapást szombaton 18 órakor rendezik.

Nincs már olyan recept, amit ne alkalmazott volna a szezon során Kovács Dénes, a PINKK-Pécsi 424 női kosárlabdacsapatának vezetőedzője, de a siker még nem jött össze. Egyetlen esély maradt tehát már csak arra, hogy ne nyeretlenül zárja az alapszakaszt a sereghajtó, de ehhez nagyon sok mindennek klappolnia kellene, főleg úgy, hogy a fővárosi klub három meccse nem talált legyőzőre, plusz kedvező eredmények esetén még a nyolcadik helyről is felkapaszkodhatna.

Kovács Dénes, a PINKK trénere: – Tudjuk, hogy ellenfelünknek kulcsfontosságú a szombati találkozó, ugyanis szükségük van erre a győzelemre, hogy biztosítsák helyüket a playoffban. Nem feltett kézzel fogunk pályára lépni, szeretnénk megnehezíteni a dolgukat. Nyilván ez egyszerűbb lenne, ha a kéthetes szünetben teljes kerettel tudtunk volna készülni, de mi aztán idén megtanultuk már, hogy a bab aztán biztosan nem hús, valamint a kását se szoktuk forrón enni, de hát ez már a megszokott, és kihozzuk ebből a maximumot, ugyanis muszáj abból főzni, ami van.

Az NKA Universitas a Magyar Kupában megszerzett ezüstéremmel már így is ragyogó évet tudhat maga mögött, de a bajnokságban is lehet még maradandót alkotni. Az már biztos, hogy a Szekszárd lesz a pécsi brigád ellenfele a negyeddöntőben, de az még kérdés, melyik csapat végez a negyedik helyen, így kié lesz a pályaelőny a rájátszás első körében. Két esetben végezhet a PEAC a tolnai alakulat előtt: Jovan Gorec együttese legyőzi az éllovast, vagy hazai pályán vereséget szenved a Szekszárd a második helyre hajtó Győrtől.

Jovan Gorec, a PEAC vezetőedzője: – Tanulhattunk a legutóbbi meccsünkből, de leginkább abban reménykedem, hogy ezúttal egészségesebbek leszünk, mert akkor nagyon sok problémával küzdöttünk. Néhányan kifejezetten rossz egészségügyi állapotban vállalták a találkozót, Wentzel pedig még a keretbe sem került be, vagyis most az a lényeg, mind rendben legyünk, és 12 játékosra számíthassak. Sokat nem is kell mondanom a Sopronról, hiszen egy nagyon komoly csapatról van szó, akik, bár az idei sorozatból már kiestek, de még két hónapig ők az Euroliga címvédői. Mi viszont elsősorban a keddre koncentrálunk, mert a rájátszás két nappal az alapszakasz befejeződése után máris elkezdődik. Úgyhogy a Szekszárd elleni találkozó végig a fejünkben lesz.

A PEAC végső helyezése az alapszakaszban a Győr és a Szekszárd találkozójától függ, így felvetődött a kérdés, a szerb edző követni fogja-e az összecsapást.

– A mi meccsünk is döntő lehet, hiszen ha sikerül legyőznünk a Sopront, akkor nem számít a másik meccs eredménye. De szerintem egyik eredmény se fog számítani, mert mindegyik csapat már a rájátszásra fog koncentrálni. Nehéz a játékosoknak és a stábnak is ilyen gyorsan átállni egy alapszakasz meccs után 48 órával kezdődő rájátszásbelire. Úgyhogy a magam részéről nemigen fogok foglalkozni vele, hiszen végeredményben tiszta a célunk: a négy közé jutásért kétszer le kell győznünk a Szekszárdot. Nyilván nehezebb lesz a dolgunk, ha kétszer kell idegenben játszanunk, de nem lehetetlen, és azt gondolom, hogy az ő edzőjük is hasonlóképpen gondolkodik. Ilyen a kosárlabda, kosarak születnek egy pályán, a szurkolók számától függetlenül. Őszintén hiszem, hogy a fejünkben már az ottani kezdés fog járni, és ez persze nem feltétlenül jó, de így működik a rájátszás.