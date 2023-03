Társadalmi felelősségvállalási programja jegyében a Kozármisleny NB II.-es labdarúgócsapata is figyelmet szentelt a Down-szindróma március 21-ei világnapjának. Ennek apropóján hétvégi bajnoki mérkőzésük kezdőrúgását egy e szindrómában szenvedő kisfiú, a Pécsi Down alapítványt is képviselő Wirth-Horváth András végezte el – aki emellett a csapat által aláírt sállal is gazdagabb lett.