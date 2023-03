Nincs könnyű helyzetben a Szentlőrinc miután hétvégén a Budafoktól is kikapott, s így az elmúlt 12 fordulóból csak hat pontot mutathat fel. Persze az együttes így is csak három pontra van a biztos bennmaradástól, de ezt már Domján Attilával igyekszik majd elérni, miután az egyesület vezetősége, s a korábbi vezetőedző, Jeremiás Gergő arra jutott, új impulzusra van szüksége az együttesnek.

– Nem nagyon terveztem, hogy nyárig munkát vállalok, mert most több időt tudtam a családommal tölteni, amit nagyon élveztem – fogalmazott a szakember a klub közleményében. – Ugyanakkor az utóbbi időben több puhatolózó megkeresésem is volt, a vasárnapi vereség után pedig a Szentlőrinccel kapcsolatban felgyorsultak az események. Hamar megegyeztünk, mert a közeg nagyon hasonlít arra, amelyben Iváncsán nagy örömmel dolgoztam: családias a hangulat, kis létszámú a stáb, jó emberek alkotják ezt a klubot. Ha nem hinnék benne, hogy a Szentlőrinc a következő szezonban is NB II.-es lesz, akkor nem vállaltam volna ezt a feladatot!