Vereséggel kezdte a negyeddöntő első párharcát az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapata, így pénteken 18 órától az életben maradásért lép parkettre Szekszárdon Jovan Gorec alakulata.

Jovan Gorec, a PEAC vezetőedzője: – Gratulálok a Szekszárdnak, jól játszottak, kitűnően felkészültek. Régóta együtt játszanak, tudják, mit csinálnak, a legmagasabb szinten edződnek, az Euroligában, és tapasztalt edzővel rendelkeznek, úgyhogy tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk ma. Nagyobb a rotációjuk, és nehéz ellenük 20 százalék körüli triplamutatóval nyerni. Ennél jóval hatékonyabbnak kell lennünk.

Zseljko Djokics, a Szekszárd vezetőedzője: – Gratulálok a csapatomnak, sikerült rögtön elvennünk a pályaelőnyt. De ez is csak annyit jelent, hogy 1:0 arányban vezetünk a párharcban. A fő hangsúly most a regeneráción lesz, hiszen mindkét csapat szombaton is játszott, mégpedig kiélezett, kemény mérkőzést. Arra számítok, hogy a pénteki találkozón mindkét csapat változtatásokat fog eszközölni a taktikájában.