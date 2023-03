Jovan Gorec, a PEAC vezetőedzője: – Nagyszerű csapat ellen játszottunk, amely kétszer is legyőzött bennünket a bajokság során. Fontos volt, hogy megmutassuk, versenyben tudunk lenni a legjobb csapatokkal is. Nagyon sokat mutattak a lányok a pályán abból, amit gyakoroltunk, keményen megdolgoztunk ezért. Mint mindig, ezúttal is nagyszerű munkát végzett a csapatom.

Völgyi Péter, a DVTK vezetőedzője: – Csalódott vagyok, mert nem tudtunk olyan szinten játszani, ahogy azt szerettem volna. Az első negyedben is csak a támadásunk volt rendben, védekezésben sokat bizonytalankodtunk, ezt a PEAC jó küldő dobásokkal kihasználta. Későn kezdtünk el őrölni, és Grigalauskyte, valamint Guirantes sérülése sem jött jókor, változott a rotációnk. Sajnálom, mert nagy esélyt szalasztottunk el.

Kiss Virág, a PEAC kosárlabdázója: – Nagyon boldog vagyok, hiszen az elmúlt két mérkőzésünk a bajnokságban nem úgy sikerült, ahogy azt elterveztük. Úgy jöttünk ide Sopronba, hogy azt éreztem a lányokon, tényleg nagyon szeretnék ezt, és meg akarják mutatni, hogy a Miskolc ellen elszenvedett két vereség nem azt tükrözi, amilyenek valójában vagyunk, hiszen mindkét alkalommal nyert helyzetből veszítettünk. Nagyon örülök, hogy mindenki, aki a pályán volt, a maximumot tette hozzá a meccshez. Igazi csapatként játszottunk és megérdemeltük, hogy döntőt játszhassunk.

Kányási Veronika, a DVTK kosárlabdázója: – Kiélezett mérkőzésre számítottunk, hiszen tudtuk, hogy a PEAC nagyon erős csapat. Ennek ellenére sokszor kontrolláltuk a meccset és amikor az első félidőben elléptünk hat ponttal, akkor kellett volna bevinnünk az utolsó ütést, ami sajnos nem sikerült. Visszaengedtük a PEAC-ot, onnantól kezdve pedig végig ki-ki meccset játszottunk. Sokszor rossz döntéseket hoztunk a kiélezett szituációkban, de a Magyar Kupán bármi megtörténhet, főleg ilyen végjátékban. Csalódottak vagyunk, de megpróbáljuk elhozni a bronzérmet.

A Sopron pár órával később szerepelt csütörtökön a Győr ellen, így minimálisan ugyan, de talán fáradtabb az együttes, viszont a mutatott játék alapján igazi erődemonstrációt tartott. Több mint harminchat percet át előnyben játszott Gáspár Dávid gárdája, emellett 27 lepattanót begyűjtött, 21 gólpasszt jegyzett és 12 labdaszerzés van a csapat neve mellett. Tehát egy biztos: kőkemény negyven perc vár a pécsi klubra, de azzal, hogy az érem már biztos, felszabadultan lehet játszani.

A találkozót 20 órától élőben közvetíti az M4 sportcsatorna.