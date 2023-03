Továbbra is ott van az éllovas Vasas sarkában a Kozármisleny KA női kézilabdacsapata az NB I. B.-s versenyfutásban. A mislenyi lányok csupán két ponttal vannak az első helyezett mögött, de eggyel kevesebb mérkőzést is játszottak le eddig. Épp ezért annyira fontos most, hogy a tabella utolsó előtti helyén szereplő Gárdony-Pázmándot legyőzzék Policsék szombaton 18 órás kezdéssel, hiszen fent kell tartaniuk kiváló sorozatukat ahhoz, hogy életben tartsák reményeiket a bajnoki címre. Mindezt úgy, hogy a szezon elején talán csak álmodni mertek arról, hogy így fognak szerepelni.