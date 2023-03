Szép eredményeket értek el a Budapest Kupa I. és II. fordulóját összesítve a PVSK sportlövői, akik több versenyszámban is elérték a dobogót. Főként az ifjúsági lányok remekeltek, akik mindhárom fokot kibérelték.

Szépen szerepeltek a PVSK sportlövői Forrás: PVSK

– A Budapesti Sportlövő Szövetség által rendezett versenyre két alkalommal utaztunk fel Budapestre – kezdte Ablonczy Orsolya, a Vasút sportlövő szakosztályának vezetője beszámolóját az egyesület honlapjának. – Az UTE Mexikói úti lőterén nagy létszámmal vettünk részt a kétfordulós megmérettetésen, ahol értékes versenytapasztalatokat és nagyszerű helyezéseket szereztek sportlövőink. Az utánpótlás korúaknak rendezett kupasorozatok mindig nagyon hasznosak és mi igyekszünk minden alkalmat megragadni, hogy nagy létszámmal részt is tudjunk venni ezeken. Így volt ez most is, tizenhét fővel képviseltette magát a PVSK. Elmondhatjuk, hogy egy nagyszerű lőtéren versenyezhettek a gyerekek, gyakorolhatták a más fényviszonyok között való versenyzést, a versenyhelyzetek gyakorlását, és az edzéseiken begyakorolt új technikákat is ki tudták próbálni versenykörülmények között. Minden ilyen helyzetben szerzünk értékes tapasztalatokat, tanulunk valami újat és ezekből építkezünk tovább.