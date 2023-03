Íme a klub közleménye:

A korábban klubunknál is sikeresen edzősködő, csapatunkkal NB II-es ezüstérmet szerző Márton Gábor komoly NB I-es tapasztalattal a háta mögött tér vissza Kozármislenybe!

Márton Gábor felnőtt vezetőedzőként Kozármislenyben kapott először bizonyítási lehetőséget, először a 2007/2008-as év tavaszán Bene Ferenc távozását követően beugró edzőként – amit kiválóan oldott meg és a rá bízott utolsó 7 mérkőzésen veretlen maradt – újoncként az előkelő 7. helyen végzett.

Második alkalommal 2010 nyarán ismét Bene Ferencet váltotta a bajnoki nyitány előtt és a bajnokság végére egy ütőképes csapatot rakott össze. 8. helyen végzett a csapat, de a hazai pályán elért eredmények tekintetében 1. helyezett lett.

A következő, 2011/2012-es bajnokság hozta el a nagy sikert, amikor irányításával az NB II Nyugati csoportjában a 2. helyen végeztünk! (Hazai pályán elért eredményeket tekintve ismét 1. hely)

Márton Gábor a következő évet is Kozármislenyben kezdte és az őszi fordulók végén a 3. helyen adta át a csapatot, amikor csatlakozott az NB I-es PMFC szakmai stábjához, ő felelt a csapat felkészítéséért.

A következő évben a 16 csapatos NB I-ben az előkelő 7. helyre vezette a Pécset, amely a 90-es évek óta és azóta is a klub legjobb szereplése volt.

2014 nyarától Kaposváron edzősködött, majd ezt követően a PMFC NB I-ből történő kizárását követően visszatért és segítette a PMFC-t a megye I-ben, majd az NB III-ban is.

2019 tavaszán a 29. fordulóban a kiesés szélén álló Siófokot vette át (29 forduló alatt 28 pontja volt a Siófoknak), majd Márton Gáborral a hátralévő 9 fordulóban 19 pontot gyűjtve (6 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség) a 12. helyen végeztek.

A következő nagy dobásra egy osztállyal feljebb, az NB I-es Zalaegerszeg csapatánál került sor, amikor a 20. fordulóban a 18 ponttal kieső helyen tanyázó ZTE-vel remekelt és 13 forduló alatt több pontot gyűjtött mint elődje, 7 győzelem és 4 döntetlen mellett csupán 2 vereséggel 25 pontot gyűjtve a bajnokság végén a 7. helyen zárt csapatával.

A nagy sikerekre felfigyeltek máshol is, a következő évben a MOL Fehérvár csapatánál kezdett dolgozni, ahol remek nemzetközi eredményeket értek el, de a 21. fordulóban a leváltásakor is a 3. helyen álltak az NB I-ben, 3 ponttal a 2. helyezett mögött, aminél jobb eredményt az utódja sem tudott produkálni, a bajnokság végén 3. lett a Vidi. Amit akkor nem megfelelőnek minősítettek a fehérvári vezetők, azt talán szó nélkül visszacserélnék most, hiszen Székesfehérvár NB I-es csapata azóta sem tudott hasonlót produkálni, most éppen a kiesés elől menekül.

A 2021/2022-es évben utolsó állomáshelyén az NB I-es MTK-nál dolgozott, így a visszatérésének külön pikantériája, hogy épp előző csapata ellen vezetheti a HR-Rent Kozármislenyt.

Márton Gábor csapatunk hazai mérkőzéseit rendszeresen látogatta, több labdarúgónkkal dolgozott már együtt, van rálátása a csapatra és a játékosokra egyénenként is, jelen helyzetben nagy dolog, hogy őt sikerült idecsábítani!

Visszatérő edzőnk számára kozármislenyi szerepvállalása nem az anyagiakról szól, neki ez egy érzelmi indíttatás, szeretne segíteni a csapatnak, amelyhez kötődik, hiszen itt lett NB II-es felnőtt vezetőedző és itt ért el olyan sikereket, amelyek a későbbi edzői karrierjét is megalapozták! Továbbá azt is elmondta, hogy más hasonló NB II-es ajánlatot nem fogadott volna el, de Kozármisleny az érzelmi szálak miatt kivétel!

Márton Gábor 25 fordulót követően az utolsó helyen álló Kozármislenyt veszi át, amely 4 pontra van az osztályozós helyektől és 8 pontra a biztos bentmaradástól! Reméljük, a siófoki és zalaegerszegi szerepléshez hasonlóan ezúttal is nagyot tud alkotni!

Aki ismeri Márton Gábort, tudja róla, hogy mindig győzni akar, nyilván azért vállalta el a feladatot, mert hisz annak sikeres megoldásában!