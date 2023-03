Nem esélyesként utazott a Diósgyőrhöz a Szentlőrinc a labdarúgó NB II. 28. fordulójában, s ki is jött a két csapat közti különbség. Főleg azt követően, hogy 2–0-s hátránynál – egy tizenegyest követően – még Erdélyi is megkapta a második sárgáját. Azonban a piros-feketék becsületére kell írni, hogy így is addig mentek előre, amíg a ráadásban ki nem harcoltak egy büntetőt, és nem tudták legalább kozmetikázni az eredményt.