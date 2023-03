Az egyértelmű, hogy nem veszik félvállról a női labdarúgást a PMFC labdarúgó-egyesületénél, s erre újabb ékes bizonyíték a hétvégén rendezett U13-as nemzetközi torna, amelyen a házigazda mellett a Ferencváros, a horvát Eszék, valamint a román Nagyvárad szerepelt az id. Dárdai Pál Labdarúgó Edzőközpont műfüves csarnokában. A kupán eredményt nem hirdettek, mivel a cél elsősorban a játék örömének megélése volt. A pécsi egylet tervei szerint a jövőben ez egy sorozattá válik majd, s a mostani vendégek otthonában is megmérkőzhetnek majd egymással.

– Az U15-öst és az U17-est követően úgy éreztük, a fiatalabbak is megérdemelnek egy ilyen nemzetközi tornát, hiszen nagyon keményen dolgoznak, rendkívül lelkesek – jelentette ki a PMFC női utánpótlásának a vezetőedzője, Bolboaca Augustin. – Azt kell tudni, hogy a mi csapatunk borzalmasan fiatal, két-három évvel is az U13 alatt vannak. Ezért is gondoltuk, hogy ilyenkor nem az eredmény a fontos, hanem hogy találkozzanak más csapatokkal, más kultúrákkal, és lássuk, hogyan reagálnak erre. Nagyon büszke vagyok, mert kiemelkedően fontosnak tartom a hasonló kupák rendezését, és hogy egy kicsit bevonjunk más klubokat is a mi életünkbe.