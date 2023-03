Presztízs volt a PTE-PEAC számára, hogy a labdarúgó NB III. Közép-csoportjában legyőzze a szomszéd vármegye székhelyének csapatát, s megerősítse helyét előtte, hiszen a Szekszárd egy meccsel kevesebbet játszva szerzett a rangadót megelőzően ugyanannyi pontot, mint a pécsiek. Emellett első hazai győzelmét igyekezett megszerezni Lőrinc Antal csapata a tavasszal.

A mérkőzésbe vitt munka, illetve a szenvedély ki is fizetődött, hiszen a gólnélküli első félidőt követően kétszer is bevették a sárga-feketék kapuját. Előbb Bohata volt eredményes, majd a félidőben becserélt Udvardi értékesített egy tizenegyest, s zárta le az érdemi kérdéseket az összecsapás 75. percében. Ezzel a három ponttal egyetemisták tovább üldözik a Kispest tehetségeit is.

PTE-PEAC–Szekszárd 2–0 (0–0)

Labdarúgó NB III., Közép-csoport, 24. forduló.

PEAC: Pacéka – Varga B., Forró, Bozóki, Bischoff – Temesvári –Keresztes B. (Udvardi, a szünetben), Archie (Bachesz, a szünetben), Bohata (Than, 78.), Kása (Miltner, a szünetben) – Makai (Gelencsér, 62.). Vezetőedző: Lőrinc Antal.

Gólszerzők: Bohata (54.), Udavardi (75. – büntetőből).

Következik: ESMTK–PTE-PEAC (03. 12., vasárnap, 14.00).