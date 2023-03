Nagyon kemény mérkőzésre készülnek a Sport36-Komló férfikézilabda-csapatának tagjai, hiszen az NB I. 20. fordulójában ahhoz a Ceglédhez látogatnak ma 18 órára, amely az utolsó előtti helyen áll, s mindent megtesz azért, hogy befogja a két ponttal előtte lévő kis Veszprémet.

Komlón ugyan hét góllal alulmaradtak, egészen biztos, hogy most sokkal nagyobb energiákat mozgósítanak a ceglédiek. Az is igaz azonban, eddig csak a sereghajtó Budai Farkasok, illetve a Fejér B.Á.L. Veszprém ellen szereztek pontokat, előbbivel szemben négyet is. Persze a Bányász is most sebzett vadként tör majd előre miután legutóbb a Balatonfüred ellen súlyos vereséget szenvedett el.

– A Cegléd ezen a mérkőzésen is az életéért küzd majd, de mi is szeretnénk bizonyítani, hogy ennél jobbak vagyunk – jelentette ki Melnicsuk Viktor, a Komló közösségi oldalán. – Hol a jobbik, hol a rosszabbikat arcunkat mutatjuk. Bízom benne, hogy Cegléden sikerül előbbit elővenni. Biztosan rendkívül nehéz mérkőzés lesz. Úgy is készülünk, hogy vér is folyhat. Viccet félretéve, nagyon meg kell majd küzdeni a két pontért.

Az állása: 1. Szeged (20 mérkőzés) 38 pont, 2. Telekom Veszprém (19 m.) 37, 3. Tatabánya (19 m.) 25, 4. Ferencváros (19 m.) 23, 5. Balatonfüred (19 m.) 22, 6. Csurgó (19 m.) 22, 7. NEKA (19 m.) 19, 8. Budakalász (19 m.) 19, 9. Gyöngyös (19 m.) 18, 10. Dabas (19 m.) 15, 11. Komló (19 m.) 14, 12. Fejér B.Á.L.–Veszprém (19 m.) 8, 13. Cegléd (19 m.) 6, 14. Budai Farkasok (19 m.) 2.