Március 11., szombat, 14.30

Mohács–PTE-PEAC II.

Ahogy sokszor nem lehet készülni arra, hogy épp ki szerepel majd a Szederkény keretében, úgy ugyanez igaz a PTE-PEAC második számú csapatára is. Nagyon nagy merítési lehetősége van Molnár Gábornak, ez pedig az ellenfeleket komoly kihívás elé állítja. Persze most fel van adva a lecke, hiszen a listavezető Mohácshoz látogat a pécsi együttes. Az éllovas tavasszal eddig átgázolt a vetélytársakon, így nem is csoda, hogy az emberek többsége kíváncsi arra, hogy ki állíthatja meg majd Kvanduk János legénységét. Kettejük őszi párharcát (4–1), valamint a pillanatnyi formát látva nem a PTE-PEAC II. lesz az, de láttunk már karón varjút.



Szentlőrinc II.–Pécsvárad

Nem mondhatjuk, hogy a bajnokaspiráns Pécsváradot túlzottan megviselte volna a jelenleg is a góllövőlistát vezető Havasi Dániel távozása, hiszen a találtok jönnek, viszont a hátsó szekció hagy némi kivetnivalót maga után. Ezúttal a szentlőrinci fiatalokhoz látogatnak, akik szárnyaikat próbálgatják, de nagy meglepetés lenne, ha ezen a találkozón borulna a papírforma.



Komló–Lovászhetény

Két olyan együttes mérheti össze erejét, amely túlnyomórészt látványos, közönségszórakoztató focival rukkol elő általában. A célok nagyon hasonlóak, sőt, Bíró Ferenc legénysége a jelenlegi hetedik pozícióból is a dobogó közelébe vágyik, tehát álmodozásokból és tervekből nincs hiány. Már csak remélni lehet, hogy bravúros megmozdulásokból és találatokból is kijut szombat délután.

Nagy Gábor, a Komló vezetőedzője: – A céljaink nem változtak az őszi felkészülés óta, megyünk tovább az utunkon. Ami a hétvégi meccset illeti, már az is megtiszteltetés, hogy kiemelt mérkőzésen lehetünk főszereplők. Többnyire a határozott céljaink is megvannak az összecsapás kapcsán, így ahogy mindig, úgy most is győzni szeretnénk!

Bíró Ferenc, a Lovászhetény vezetőedzője: – Nagyon jól sikerült az utóbbi két meccsünk, így a csapatom állapotára nem lehet panasz. Pontosan tudjuk, hogy a hétvégi ellenfelünknek jól sikerült a felkészülése, egy jó együttessel fogunk találkozni, na meg vannak olyan céljaink, hogy megelőzzük a Komlót. Nem vagyunk messze egymástól, ehhez viszont minimum pontot kell szerezni, de szeretnénk három ponttal hazajönni a bányászvárosból. Szerencsére vannak olyan vezetői képességekkel rendelkező játékosaim, akik azt a bizonyos pluszt jelenthetik.



Március 12., vasárnap, 14.30

Villány–Nagykozár

A Villány az ugyancsak bajnokaspiráns Bóly ellen már bizonyította a múlt héten, hogy bárkit képes megfogni. Hatodik helyen tanyázik Kósa Zoltán legénysége, de ha ezt a formát fenn tudja tartani, akkor nehéz elképzelni, hogy nem jut előrébb. Köszönhetően többek között a szervezett, egységes játékának, na meg a félelmetes csatáraiknak, akik igencsak gólérzékenyek a kapu előtt. Most pedig tovább lehet növelni az önbizalmat, ugyanis jó esély van egy sokgólos hazai sikerre, hiszen a Nagykozár az eddig mutatottak alapján még nem érett meg a csodatevésre.

Kétújfalu–Szederkény

Tizennégy meccset maga mögött hagyva már túl a százon a sereghajtó Kétújfalu, már ami a kapott találatokat illeti, ez pedig igencsak demoralizáló. Hatalmas kérdés, hogy ebből a sokkból miképp lehet kijönni. Sok idő nem volt rá, hiszen vasárnap már olyan labdarúgók is bizonyíthatnak a kétújfalui pályán, akik a másodosztályban is letették már névjegyüket. Részcél lehet hazai oldalon, hogy az őszi fiaskónál olcsóbban ússza meg az együttes (8–0), de túl sok dologba nem kapaszkodhat a találkozót megelőzően.



Sellye–Siklós

Két nagyon hasonló játékos­állománnyal és játéktudással bíró csapat mérkőzik meg egymással Sellyén, ahol három pont nagyot lökhet a győztes félen. Hosszú idő óta nem ízlelte meg egyik gárda sem a siker ízét, de a tehetséges spílereket elnézve sokkal több van mindkét alakulatban, minthogy ezidáig csak három győzelmet zsebeljen be. A szeptemberi összecsapáson egyetlen hiba nagyon sokba került. Akkor egy türelemjátékot követően Wiesner Szabolcs volt eredményes a 75. percben, amire már nem bírt választ adni a sellyei brigád. Egy hasonlóan kiélezett, forró hangulatú csatára lehet számítani a Sellye otthonában is.

Szabadnapos lesz: Bólyi SE, PVSK.



