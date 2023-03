Az idén is a PSN Zrt. triatlonszakosztálya nyerte el a Sport 21. program aquatlon délnyugati regionális döntőjének rendezési jogát, a helyszínként Ifjúság úti atlétikapályáját és uszodáját is rendelkezésre bocsátó PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézetével együttműködve.

Amint arról a PSN triatlonosainak főszervezője, Tarnóczi Tamás beszámolt, a remek időben és körülmények között lebonyolított esemény színvonalas, és saját szakosztályuk 16 pályára lépő számára is eredményes, a téli alapozás sikerét visszaigazoló, sok egyéni csúcsot is felvonultató versenyt hozott. Vagyis, a rendezés mellett a két versenyszám próbáit is jól kiállták a pécsiek. A Mohács mellett a szomszédos vármegyékből (Barcs, Baja, Nagyatád) az éppen dúló influenzajárvány ellenére is szép számban érkező kétpróbázóra korosztálytól függőn 100–500 méter úszás, illetve 1000–3000 méter futás várt egymás után.

A házigazda PSN Zrt. Sportiskola dobogós eredményei.

Újonc 1 (2014), lányok: 1. Lukács Eszter; fiúk: 1. Halász Jakab.

Újonc 2 (2012) lányok: 2. Makkos Eszter, fiúk: 2. Ziener Zalán.

Újonc 2 fiú csapat 1. PSN (Ziener, Lukács, Vollár).

Gyermek 1 (2011) lányok: 1. Bors Minka, 2. Kis-Gál Zsolna; fiúk: 2. Halász Márton.

Gyermek 2 (2010): 1. Makkos Szabolcs.

Gyermek fiú csapat: 1. PSN (Makkos Sz., Kiss M., Halász M., Láda B.).

Serdülő (2009), lányok: 3. Bors Hanga; fiúk: 1. Tatai Csanád.

Serdülő (2008): 1. Szabó Szilárd.

Serdülő fiú csapat: 1. PSN (Szabó Sz., Tatai Cs., Kis-Gál T.).