Nem történt különösebb meglepetés az AutóCity Volkswagen Megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság első tavaszi fordulójában, ráadásul a sorsolás úgy hozta, hogy ezúttal sem lehet nagy meglepetésekre számítani, hiszen a tabella élén tanyázó csapatok a gyengélkedő, rosszabb formában lévő együttesekkel mérkőznek meg. Talán a Harkány vendégszereplése ígérkezik a legizgalmasabb párharcnak, amit a listavezető Ócsárd ellen vívhat meg. A kihívó az ötödik pozícióból várja a folytatást, hat pontra lemaradva a dobogótól, tizenhatra az éllovastól.

Kettejük őszi ütközetén is sokáig küszködött az éllovas, de a második játékrész elején egy büntetőből Kapusi betalált, majd percekkel később Pálfi növelte az előnyt, ami elegendő volt már a sikerhez.

Az előző körben rangadót vesztő Himesháza a Pogány ellen gyújthatja be a rakétákat, ugyanis a múltkori fiaskóval tovább távolodott a gárda az aranyéremtől, sőt, még a vetélytársak is feltornyosultak az alakulat mögött.

A himesi klub botlásának nagy nyertese volt a Beremend és a Töttös, akik egy pontra megközelítették riválisukat. Könnyedén tarthatják a lépést, hiszen előbbi a csupán három diadalt jegyző Somberek vendége lesz, míg utóbbi nem lép pályára ezen a hétvégén, ugyanis mérkőzésüket ebből a körből majd május közepén pótolják a sereghajtó Lippó otthonában.



Megyei II. osztály

Március 12., vasárnap, 14.30

Pécsi Sportolda–Diana, Himesháza–Pogány, Véménd–Lánycsók, Komló II.–Szabadszentkirály, Somberek–Beremend, Ócsárd–Harkány.

Május 10., szerda, 18.00

Lippó–Töttös.