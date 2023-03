– Jól indult a mérkőzés, próbáltunk futballozni, a kiállítás is jókor jött – kezdte értékelését Weitner Ádám, a PMFC vezetőedzője. – A Győr azt követően beállt védekezni nagyon masszívan. Kevés beadás jött be, kevés pontrúgást tudtunk megcsinálni, ezért váltottunk a szünetben. Próbáltunk nagyobb nyomást helyezni rájuk. A végén már mindenki játszott, akiben van gól. Sajnos ez nem jött ki. Önfeláldozóan védekezett az ETO. Ezeknél a helyzeteknél nagyobb hittel és határozottabban kell fellépni, és akkor ezeket a meccseket be tudjuk húzni. Sajnálom, és gratulálunk az ellenfélnek.