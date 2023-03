Megrendezte idén is a Jakabhegy-Cserkút térségében a PVSK Tájékozódási Futó Szakosztálya az évad nyitóeseményének is számító, és a szakosztály egyik kiváló volt versenyzőjéről, majd későbbi szakosztályvezetőjéről, Igaz Béláról elnevezett tájékozódási futóversenyét.

– Ennek a versenynek elsősorban a megemlékezés volt a célja, – értékelt a tájfutók szakmai vezetője, Vonyó Péter a klub honlapjának. – Akik részt vettek, ők tisztelegtek Igaz Béla emléke előtt, és olyan terepen versenyezhettek, ahol még ennek a korosztálynak nem rendeztünk versenyt. Több mint százan neveztek, de a rossz idő miatt valamivel kevesebben jöttek el, elsősorban a régióból, de más megyéből is voltak résztvevők. Ez egy nappali, egyéni regionális verseny volt, a Cserkút térségében a Jakabhegyi út jobb oldalán. A terep nehéz volt, a 10 órakor egyéni indulással rajtoló mezőnynek, így alaposan próbára tette a képességeket. Nem titkolt szándékunk volt az is, hogy az évad első nyitórendezvényén, a március végén a Bakonyban sorra kerülő Országos csapatbajnokságra felkészüljünk, ennek a célnak megfelelt ez a rendezvény, és most talán nem az eredmény volt az elsődleges, bár jól szerepeltek a szakosztály résztvevői. Akik a télen jól felkészültek, azoknak nagyon fontos volt ez a verseny, hiszen képet kaptak arról, hol tartanak. Úgy gondolom, versenyzőink kitűnően helytálltak, látom a gyerekek fejlődését, és ez a lényeg - fejezte be a szakmai vezető.

A PVSK Tájékozódási futóinak eredményei:

1. helyezettek: Benke-Somorjai Dávid, Benke-Somorjai Ábel, István Ágoston

2. helyzettek: Révai Anna, Árki Ármin

3. helyezettek: Werner Boróka, Rácz Léna, Topán László