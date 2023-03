Régiós rangadóra utazik a Sport36-Komló férfikézilabda-csapata ma 18 órára, hiszen az NB I. 17. fordulójában a Csurgóval ütközik meg. Ugyan a két gárda története, s a jelenlegi bajnokságban képviselt játékerőt mutatva sem a Bányásznak áll a zászló, nem lenne példa nélküli a bravúros pontszerzés Somogyban.

Ezt támasztja alá a két gárda legutóbb játszott bajnokija is, hiszen Komlón 25–25-ös döntetlennel ért véget a csata. Jerkovics utolsó másodpercben szerzett találatával lett akkor végül egál a mérkőzés.

A klub felületein a vezetőedző, Marosán György is arról beszélt, nem hisz a mumusban, s a Budai Farkasok ellen mutatott támadójátékkal újabb egységet gyűjtene. Hisznek is abban, hogy ez lehetséges, hiszen a riválisnak is voltak olyan botlásai már az idényben, ami megmutatta, sebezhetőek.

A hétvégi program: Csurgó–Komló, Gyöngyös–Ferencváros, Szeged–Dabas, Fejér B.Á.L.-Veszprém–Balatonfüred (03. 04., szombat, 18.00), Tatabánya–Telekom Veszprém (03. 05., vasárnap, 19.15.).