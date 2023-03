A tabella 3. helyén tanyázó, és az eddigi 21 fordulóban mindössze három vereséget begyűjtő ESMTK pesterzsébeti katlanába látogat vasárnap 14 órakor a PTE-PEAC. Ahogyan Lőrinc Antal, a pécsiek mestere a labdarúgó NB III. Közép-csoportjának soros összecsapása előtt fogalmaz, ezúttal a technikai-taktikai elemeken túl a szokásosnál is több pszichológiai elemet vitt játékosai felkészítésébe. Az erzsébetvárosiak ugyanis az eddigi tapasztalatok szerint nem éppen nőiesen finom fellépéssel törekszenek a sikerre, a szakvezető szavaival belépőik többsége a sportszerűség határát szokta súrolni.

Épp ezért a legfontosabbnak a higgadtságot tartja a feszültnek ígérkező találkozón, és hogy csapata semmiképpen se menjen bele azokba a várható adok-kapok helyzetekbe, amelyet az ellenfél rá szeretne erőltetni.

– Bármi is történjék, nem szabad felvennünk a kesztyűt, és kizökkenni a saját rutinunkból. Ha csak azt csináljuk, amiben jók vagyunk, vagyis játszunk és focizunk, lehet esélyünk a pontszerzésre az élmezőny csapatai közül egyébként legtöbbször döntetlenező ESMTK ellen, bár ezúttal a papírforma szinte minden elemében ők az esélyesebbek. Mi azonban igyekszünk visszavágni rutinos ellenfelünknek az ősszel Pécsett elszenvedett 4–3-as vereségért is, annál is inkább, mert egy esetleges győzelemmel még előrébb araszolhatnánk a tabellán a mostani 8. helyünknél.

Az egyetemisták soraiból már csak Gelencsér Bálint hiányzik, ám az ő lovaglóizom-húzódása is gyógyulófélben, így a jövő heti szabadnap után, két hét múlva, a sereghajtó Bánk elleni összecsapáson már ő is visszatérhet a játékba.