Még bőven akad remény a HR-Rent Kozármisleny számára, hiszen 33 pontot szerezhet még az idényben, s mindössze ötre van a 18., azaz osztályozós helyen lévő Békéscsabától. Ráadásul a következő két fordulót követően akár azt is elmondhatja, hogy helyet is cserélt a riválissal. Ehhez az kell, hogy most hétvégén a közvetlen előtte álló Dorog ellen nyerjen a kék-fehér együttes, majd április másodikán legyőzze a csabaiakat is. Na jó, még egy tényező közre játszik, a liláknak a Mosonmagyaróvár otthonában is bukniuk kellene. Ebből azonban jól látszik, hogy a Márton Gábor vezette gárda kihúzhatja még magát a gödörből, sőt még feljebb is tekinthet.

Forrás: adatbank.mlsz.hu

Persze még vannak bőven olyan meccsek, aminek nem futnak neki majd esélyesként. A Budafokba mostanában sokaknak beletörik a bicskája, a Szeged, a Diósgyőr, a Győr és a Szombathely is nagyobb játékerőt képvisel. Ezeket a találkozókat azonban felváltják az olyan nyerhetőnek tűnő találkozók, mint a mosonmagyaróvári, a csákvári, a Nyíregyháza elleni, vagy épp a Siófok elleni záró csata. Ráadásul, ha az említettek legyőznék Kirchnerék, nem is kellene aggódniuk túlzottan a végelszámolásnál, hiszen ezek szinte kivétel nélkül riválisok.

Az biztos, hogy egyszerű dolga nem lesz Bartháéknak, de közel sem lehetetlen küldetésre indulnak itt a záró szakaszban, azonban azt is le lehet szögezni, hogy a következő két meccset meg kell nyerniük, hogy ne csökkenjenek le hatványozottan az esélyeik.

03. 19.: Kozármisleny–Dorog (19.)

04. 02.: Békéscsaba (18.)–Kozármisleny

04. 09.: Kozármisleny–Budafok (9.)

04. 13.: Mosonmagyaróvár (13.)–Kozármisleny

04. 16.: Kozármisleny–Szeged (6.)

04. 23.: Kozármisleny–Diósgyőr (2.)

04. 26.: Csákvár (15.)–Kozármisleny

04. 30.: Kozármisleny–Nyíregyháza (16.)

05. 07.: Győr (8.)–Kozármisleny

05. 14.: Kozármisleny–Szombathely (7.)

05. 21.: Siófok (14.)–Kozármisleny