Szép számmal érkeztek a nevezők az immár 39. alkalommal megrendezett Pécs–Harkány Országúti Futóversenyre, amelyen a rendező PVSK atlétái mindent megtettek, hogy méltón képviseljék az együttesüket.

Lomb Ádám harmadik alkalommal teljesítette a távot a leggyorsabban, s sikerült megtennie azt is, amire annyira vágyott: önmagát is túlszárnyalta. A Vasút hosszútáv futója ugyanis pályacsúcsot döntött az idei megmérettetésen azzal, hogy 1:20.52-es időt követően lépett át a célvonalon. Ezzel egyébként hét és fél perccel ért be a második Kollár Erik előtt.

Hasonlóan jól szokott szerepelni rendszerint a riói olimpikon, Szabó Tünde is, aki ismét a leggyorsabbnak bizonyult a hölgyek között, már ötödjére nyert.

A PVSK váltója is elsőként szelte át a célvonalat, Freierné Kovács Dóra hozta be a Szabó Tündével és Dér Andreával kiegészülő csapatot. A következő két helyet is a PVSK triói foglalták el.

Emellett a Vasút férfi tájékozódási futóiból is verbuválódott egy dobogós csapat, a második helyen ért célba. Itt is az első hatban négy PVSK-s hármas volt egyébként.

A nyolcvanegy esztendős Poronyi Gábor is nagyszerűen teljesített, 2:55.22-vel ért célba, igaz célja ennél egy öt perccel gyorsabb idő volt saját bevallása szerint.

A dobogósok

Nők: 1. Szabó Tünde (1:43.54), 2. Mélypataki Réka (1:46.34), 3. Barabás Eszter (1:46.43).

Női váltó: 1. PVS Gold (Szabó Tünde, Dér Andrea, Freierné Kovács Dóra, 1:46.19), 2. PVSK Csajok (Nagy Lujza, Bálint Gréta, Gonda Jázmin, 1:49.13), 3. PVSK Light (Vastag Fanni, Csanaky Lilla, Fekete Hanga, 1:50.35).

Férfiak: 1. Lomb Ádám (1:20.52), 2. Kollár Erik (1:28.34), 3. Lencse Gábor (1:31.41).

Férfi váltó: 1. TFSE (Vásárhelyi Máté, Pernyész Balázs Bendegúz, Péter Barnabás, 1:26.55), 2. PVSK Tájfutók 1 (Baumholczer Máté, Jakab András, Erki Ármin, 1:28.29), 3. PVSK Fiúk ( Lomb Ádám, Valler Tamás, Trócsányi Márton, 1:32.49).