A kosarasok szombati összecsapása elöli kitérésként péntek esti meccsel folytatja a rövid szünet után az ob I-es vízilabda-bajnokságot a PVSK Mecsek Füszért. Március 17-én, 19 órakor a tabellán kettővel előttük álló Miskolc gárdáját fogadják a 12. helyen álló, és a Dunántúli Napló szavazásán a 2022-es esztendő legjobb baranyai férficsapatának választott vasutasok az Abay Nemes Oszkár Sportuszodában. A 18. forduló többi párharcát mind szombaton rendezik.

Török Viktor vezetőedző a szakosztály honlapján osztotta meg gondolatait a hosszabb szünetet követő első összecsapásról, ám kissé már előre is tekintve:

– Nagyon nehéz, de nyerhető meccs elé nézünk, amelyen már csak a további nyugalmunk érdekében is nyernünk kell. Épp ezért kérem most külön is közönségünket, hogy minél többen jöjjenek nekünk szurkolni, mert csak velük együtt sikerülhet megnyernünk a mérkőzést. Azzal együtt is, hogy a hazai medencében mi vagyunk az esélyesek, és eleve bízunk benne, hogy Pécsett marad a három pont. Mi mindenesetre mindent megteszünk a győzelem érdekében. Sokat edzettünk, sok mindent gyakoroltunk és videóztunk is, de edzőmérkőzést más csapat ellen nem sikerült játszanunk. Sajnos, Gaszt Roland a válogatott-edzés után sérülten érkezett vissza, a válla fáj, és valószínűleg pénteken sem játszhat. Mások is bajlódnak kisebb betegséggel, sérüléssel, de ők rendbe jöhetnek péntekig. Kicsit csomagban nézve a meccseket, a következő idegenbeli, Szeged ellenit, majd az azt követő hazai, UVSE-találkozót, azt kell mondanom, hogy a cél a három összecsapáson hat pont begyűjtése. Ennek első lépése a Miskolc elleni győzelem lehet, de ehhez mindenkinek a maximumot kell nyújtania, és stabil védekezés mellett végre gólra kell váltani, be kell lőni az adódó helyzeteket.