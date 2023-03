A vártnál nehezebben, csupán egy találattal bizonyult jobbnak a listavezető Mohács a hazai környezetben a PTE PEAC második számú csapata ellen, köszönhetően többek között Pölöskei Tamás bravúrjainak, aki többször is góltól mentette meg együttesét. Ennek ellenére hazai oldalon nagy szükség volt Kocsis Adrián remeklésére is, na meg Péter József klasszisára, akinek a találata ezúttal a különbséget jelentette.

A Pécsvárad nem kegyelmezett a szentlőrinci fiataloknak. Takács Ákos, Szentes Krisztián és Bozó László is betalált, így már csak ebből is kiindulva, nagy szerepük volt a sikerben.

A Komló kétszer is kiegyenlített, ráadásul emberhátrányban, így komoly dicséret illeti Nagy Gábor legénységét. Szücs Bálint hozta a szokásos formáját, de Bognár Botond is számos veszélyt teremtett az ellenfél kapuja előtt. A Lovászhetény egy pontot mindenképp szeretett volna elcsenni a bányászvárosból, ami sikerült is, de több szerencsével még a győzelem is összejöhetett volna. Mindenesetre Hornyák Erik uralta a középpályát, Jenei pedig kihagyhatatlan volt a duplájának köszönhetően.

A Villány őrült, feszültséggel teli mérkőzésen aratott győzelmet a Nagykozár ellen, úgy, hogy a 85. percig még hátrányban volt Kósa Zoltán alakulata. Gáspár Mikes remeklése nélkül viszont nem biztos, hogy sikerült volna a bravúros fordítás.