Újabb pécsi labdarúgónak adta meg a bizalmat az NB II.-es PMFC, hiszen a 2005-ös születésű Orbán Kolosnak is profi kontraktust kínált. A tehetség a bajai utánpótlásból indulva a Puskás Akadémián keresztül került vissza 2022 őszén Pécsre, a Kozármisleny ellen februárban be is mutatkozhatott már a másodosztályban. „Fontos mérföldkő ez a pályafutásom szempontjából, hiszen gyerekkorom óta nagyon sok munkát tettem bele annak érdekében, hogy megvalósuljon az álmom” – fogalmazott a fiatal támadó a bejelentés során. Orbán már a negyedik fiatal, akikt magához köt az egyesület. Korábban Vas Bence, Bachesz Edvin és Miklós Péter is megkapta a bizalmat az egyesülettől.