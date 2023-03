Március 26., vasárnap, 15.00

Sellye–Szederkény

A Sellye október óta nem nyert meccset, így talán már nem is emlékeznek a győzelem ízére. A tabellát, valamint a pillanatnyi formát tekintve nehéz elképzelni, hogy ez a negatív spirál éppen most érne véget, hiszen a Szederkény szárnyra kapott. Sőt, ha így halad tovább, könnyen odaérhet a dobogó közelébe, ez pedig igencsak motiváló lehet Tomin Milán együttese számára.

Siklós–Lovászhetény

A sellyei csapathoz hasonlóan a Siklós is októberben gyűjtött utoljára három pontot, ez pedig elég demoralizáló a játékosok és a szurkolók számára is. Ami még ennél is fájóbb, hogy az egész ligában csak a sereghajtó szerzett kevesebb találatot. Ezzel szemben a Lovászhetény nagyon bekezdett tavasszal, ez pedig komoly hadüzenet a „nagyok” számára. Ha pedig így folytatja Bíró Ferenc legénysége, akkor előbb-utóbb már velük is komolyan számolnia kell mindenkinek.