Az utolsó februári hétvégén kezdték meg az idei versenyszezont a Mohácsi TE 1888 karatékái a Promontor Kupán, Budafokon.

A versenyt Juhász Csanád indította, aki kategóriáján belül aranyérmet szerzett, a harci síkon pedig bronzéremmel zárt. A tízéves Suba Botond kategóriájában második és harmadik helyezést ért el. Török Barnabás formagyakorlatban a harmadik helyet hozta el, míg harc kategóriában a döntőben sajnos kicsivel lemaradva második helyen végzett. Női versenyzőink közül Kajdács Zsófia a harmadik helyen zárta a megméretést. Karl Dávid, Jáhn Dominik, Magyar Zalán és Lucza Csaba is részt vett a versenyen, korábban ők is remekül teljesítettek, most azonban nem érték el a dobogót.