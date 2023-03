– Nagyon kemény mérkőzés volt, de erre is számítottunk – jelentette ki Szrecsko Szekulovics, a Panthers vezetőedzője. – Nehéz mérkőzéseken vagyunk túl, kicsit fáradtak voltunk, talán ennek tudható be a sok eladott labdánk. A lényeg, hogy nyertünk, de a debreceniek is maximálisan megérdemlik a gratulációt, kiélezett, de végig sportszerű csatát vívtunk egymással.