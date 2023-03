Aki a tabellára néz, vagy esetleg fellapozza a 2022/2023-as idény krónikáit, úgy ítélheti meg, nem kell majd komolyabban megizzadnia a PVSK-nak a DEAC U23-as alakulatánál. Ennél nagyobbat viszont nem is tévedhetnénk. Ugyan valóban több mint 60 ponttal verték Pécsett a debreceni egyetemistákat Halászék, s öttel többször hagyták el győztesen a játékteret, most közel sem számíthatnak sétagaloppra.

A debreceniek egyfelől legerősebb felállásukban léphetnek pályára, hiszen az NB I. A-s csapatuk csak a hétvégén játszik, így bárki visszajátszat a B-csoportba. Másfelől azt is érdemes megvizsgálni, hol milyen eredményeket ért el a DEAC. Abból már láthatjuk, hogy a saját erődjükben nem igazán hajlandóak kapitulálni. Tíz mérkőzésből kilencet megnyertek, az éllovas NKA is áldozatul esett nekik az ősszel. Egyedül a Salgótarján tudta őket ott térdre kényszeríteni.

Persze ez nem lehet kifogás a pécsiek számára, akiknek fogy az idejük, hogy befogják a városi riválist. A Debrecen után már csak a MAFC-cal, az Óbudával és az NKA-val találkoznak, s abban kell reménykedniük, hogy valahol az úton még botlik utóbbi. De ha még ez meg is történne, akkor is 26 ponttal felül kellene múlniuk a záró fordulóban a Rátgéber Akadémia legjobbjait, hogy az élen helycsere legyen az alapszakaszban. Erre a remény teljesen elveszne egy debreceni vereséggel.

Az állás: 1. NKA Pécs 20 győzelem/2 vereség, 2. PVSK-Veolia 18/4, 3. MAFC 17/5, 4. Vasas Akadémia 17/5, 5. DEAC U23 13/8, 6. Jászberény 12/9, 7. Szigetszentmiklós 11/11, 8. Salgótarján 10/12, 9. TF-Budapest 9/13, 10. Cegléd 9/13, 11. Fót 7/15, 12. Óbuda 6/16, 13. Nagykőrös 4/18, 14. Veszprém 1/12.