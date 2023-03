Bicsák és Sárközi egy célért, de külön

Bár most egyikük sem velük edzőtáborozik, a szakvezető két élversenyzőjük, Bicsák Bence és Sárközi Noémi idei programjából is felvillant kicsit. A tavaly óta a PSN Zrt. kötelékében, ám a maga úját járó tokiói ötkarikás sikerkovács a spanyolországi Gironában a világ legjobb triatlonosaival együtt készül ugyan, ám ennek eredményei egyelőre kissé váratnak magukra. Első idei jelentősebb versenyén, az emirátus Forma–1-es futamának is otthont adó abu-dzabi létesítményben csak a 43. helyezte meg a 750 méter úszásból, 20 kilométer kerékpározásból, majd 5 kilométer futásból álló sprint távon a vb-sorozat nyitányán. Ám ő máris a WTC-sorozat májusi, jokohamai állomására koncentrál, már a jövő évi párizsi olimpiai kvóta megszerzése érdekében.

Para-világkupa jöhet a wakeboard-pályára?

Ám közben még rajthoz áll áprilisban az Arena Games sorozat londoni idényzáróján is Amelynek különlegessége, hogy a hatalmas csarnokban az igazi és a virtuális valóság elegyét megvalósítani kívánó versenyen futópadon futnak és spinningkerékpárokon tekernek; mindezt ráadásul egy különös, kieséses rendszerben.

Sárszegi Noémi ugyancsak a 2024-es ötkarikás részvételi jogért harcol többek között a lengyelországi Európa Játékokon, majd a madridi Európa-bajnokságon is.

Mindeközben a PSN Zrt. egy rangos saját versenyben is gondolkodik; ha a tüskésréti pályát a napokban megszemlélő nemzetközi versenybírók is alkalmasnak ítélik a helyszínt, a wakeboard-pálya tavacskája, illetve környéke augusztusban az országos bajnokság mellett egy para-világkupa mezőnyét is vendégül láthatja.