Örömmámorban úsztak a pécsi kosárlabda szerelmesei, ugyanis az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapata a Sopron legyőzésével zárta az alapszakaszt, azonban Kiss Virág sérülése igencsak fájó pont, főleg azért, mert kedd este 18 órától már a Szekszárd ellen kell helytállni hazai terepen, hiszen megkezdődik a harc a négybe jutásért a bajnokságban.

Áldozat nélkül nincs siker. Gondolhatunk erre Kiss Virág sérülésével kapcsolatban, de most egy olyan periódusa következik az idénynek, ahol nagy szükség lenne a válogatott játékosra, márpedig kevés az esélye annak, hogy Jovan Gorec megkockáztatja szereplését. Persze erős érv, hogy nincs már sok hátra az idei kiírásból, ugyanis aki nem játszik bajnoki döntőt, annak legkésőbb április 22-én vége a bajnokságnak. Mindenesetre döntő befolyással bír majd, hogy mit mondanak az orvosok. Ahogy néhány hete Wentzel is pihenőre kényszerült orvosi javaslatra, úgy könnyen lehet, hogy a PEAC centere is erre a sorsra jut.

A Sopron ellen összefogva elbírta hiányát a pécsi együttes, a kérdés csak az, hogy azt a formát sikerül-e átmenteni kedd estére. Egy biztos: a szurkolók buzdítására ismételten nagy szükség lesz. A két győzelemig tartó párharc második meccsét pénteken rendezik Szekszárdon.

Jovan Gorec, a PEAC vezetőedzője: – Egész szezonban azért edzettünk, hogy a kedden induló play offban jól szerepeljünk. Nagyon nehéz párharc elé nézünk a szekszárdiak ellen, mivel a negyeddöntőben egy Euroligás csapattal kell megküzdenünk, amely az egyik legjobb edzővel dolgozik. Ami jó, hogy a hazai pálya előnye nálunk van és azt gondolom ez bennünket fog segíteni. Bízunk benne, hogy szép számú közönség előtt játszhatunk ismét egy nagyszerű hangulatban, hiszen a Sopron elleni mérkőzésen is varázslatos atmoszférát teremtettek szurkolóink. A negyeddöntőben egyik csapatnak sem lesz könnyű dolga, mert egy hét leforgása alatt akár három mérkőzés is lehet, és megítélésem szerint az fog a négybe jutni, amelyik jobban együtt lesz és mentálisan erősebb tud lenni. Nagyon reméljük, hogy ez a mi csapatunk lesz!

A találkozóra kétezer forint lesz a belépő, de a 14 év alattiak, illetve a 70 év felettiek számára ingyenesen megtekinthető a párharc.