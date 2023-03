Újabb kört rendeztek a Baranya megyei futsal U13-as tornasorozatban a hétvégén, amely rengeteg gólt hozott Harkányban és Kozármislenyben is. Utóbbi helyszínen a PMFC U11-es gárdájának is remekül ment, hiszen Udvardi Zoltán születésű tanítványai a náluk két évvel idősebb ellenfeleikkel szemben is összesítésben 14-0-s gólkülönbséggel múlták felül ellenfeleiket.

– Szerencsésnek érzem magam, hogy az első sorból nézhettem ezt a szenzációs focit, amit a fiúk bemutattak! Boldog és egyben büszke is vagyok a játékosokra – értékelt az edző a klub honlapjának.

Eredmények

Harkány–Orfű 5–1 (Gsz.: Keresztes Ármin, Miki Márk 3, Gyurák Noel, ill. Gyömörei Benedek).

Bódi FC–Siklósi FC 2–2 (Gsz.: Szécsényi Márk 2, ill. Kun Ádám, Ősi Márton)

Siklósi FC–Harkány 3–3–Harkány (Gsz.: Géczi Csenge, Kun Ádám, Ősi Márton, ill. Mikli Márk, Keresztes Ármin)

Orfű–Siklósi FC 0–2 (Gsz.: Bircsák Dorina, Juhász Maja)

Bódi FC–Orfű 2–1 (Gsz.: Vincze Hunor, Major Márk, ill. Szűcs Dániel)

Pécsi Sportolda–Szederkény 4–3 (Gsz.: Szabó Simon 2, Nagy Márton, Ferencz Ákos, ill. Beck Martin, Otterbein Kristóf, Németh Roland)

PVSK–HR-Rent Kozármisleny 2–3 (Gsz.: Lukács István 2, ill. Szilinger Zsombor 2, Mogyorósi Péter)

Harkány–Bódi FC 2–1 (Gsz.: Gyurák Noel, Keresztes Ármin, ill. Szécsényi Márk)

Szederkény–PMFC 0–6 (Gsz.: Simai Milán 3, Ács Zalán 2, Szakály Ádám)

HR-Rent Kozármisleny–Pécsi Sportolda 3–1 (Gsz.: Tóth Szilárd 2, Mogyorósi Péter, ill. Nagy Márton)

PVSK–PMFC 0–2 (Gsz.: Tolnai Zsombor, Anka Gergely)

Szederkény–HR-Rent Kozármisleny 0–4 (Gsz.: Tóth Szilárd 2, Mogyorósi Péter, Solymosi Kristóf)

PMFC–Pécsi Sportolda 4–0 (Gsz.: Tolnai Zsombor 2, Simai Milán, Szakály Ádám)

PVSK–Szederkény 4–2 (Gsz.: Lukács István, Kedves Dominik, Lengyel Ábris 2, ill. Németh Roland, Cséplő Gergő)

HR-Rent Kozármisleny–PMFC 0–2 (Gsz.: Kádár Bence, Simai Milán)

Pécsi Sportolda–PVSK 3–2 (Gsz.: Ócsai János, Ruppert Levente 2, ill. Lukács István 2)