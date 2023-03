A minősítő táncverseny két részből áll. Elsőként a fashion street dance táncosok duói, triói és csapatai mutatják be tudásukat az arany-, ezüst vagy bronzminősítések reményében. A sort a már bearanyozott legjobbak tánca követi, már a dobogós helyezésekért, és immár korosztályok nélküli, abszolút rendszerben.

A második részben a rock ’n’ roll lányformációk és párosok lépnek színpadra, 18 órától, az előzőekhez hasonló rendszerben.

Papp Viktor főrendező a korábbi esztendők tapasztalata alapján ezúttal is kiemelkedő közönségsikerre számít, hiszen a szülők, hozzátartozók, barátok, ismerősök mellett nagyon sok táncszerető pécsi szimpatizáns is látogatja rendezvényeiket. Így ezúttal is számítanak a közönség aktivitására. A verseny alatt szimpátiaszavazást szerveznek, hogy kiderüljön, a kétszáznál több táncos közül ki lett a nézők kedvence. A győztesek díjai mellett, mint minden fordanos rendezvényen, ezúttal is értékes ajándékokat sorsolnak ki a lelkes szavazók között.