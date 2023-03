Felejthetetlen élménnyel gazdagodtak hétvégén a Vásárosdombói Általános Iskola tanulói, köszönhetően annak, hogy az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapat több iskolát és sportklubot is meghívott a Dabas elleni hazai bajnokira.

A baranyaiak közül a legtöbben még sosem jártak a Napfény városában, így a hosszú utazás ellenére is boldog arcokat lehetett fürkészni. Láthatták a híres Dóm teret, a megáradt Tiszát, majd verőfényes koratavaszi napsütésben barangolhattak a belvárosban is. Egy órával az élvonalbeli találkozó előtt már a Pick Arénában volt az 58 fős küldöttség, akik izgatottan várták, hogy elkezdődjön az összecsapás.

A lelátó népes gyereksereggel telt meg, ugyanis Jász-Nagykun-Szolnok megyéből, Martfűről és Tiszaföldvárról is érkeztek fiatalok, hogy testközelből csodálhassák hőseiket. A játékosok kitettek magukért, sokáig kiélezett, gólgazdag csatát hozott az ütközet, ami hazai sikerrel ért véget (42–32), így egyetlen percig sem unatkozhatott a publikum.

– Ezer éves ismerettségem van a klub vezetőivel, akik már többször is hívtak minket, így ideje volt megszerveznem ezt a kalandot – nyilatkozta lapunknak a baranyai iskola testnevelő tanára. – Terveink szerint legközelebb Pisont István vendégei leszünk áprilisban, ahol bejárhatjuk a Budapest Honvéd Akadémiáját, sőt, a soron következő NB I.-es bajnokit is a helyszínről tekinthetjük meg.

Az elmúlt időszakban Vásárosdombón vendégeskedett már Pisont István, Gera Zoltán, de még Nyilasi Tibor is, plusz a szegedi túrához hasonlóan több helyet is felfedezhettek már a helyiek, így nem is kérdés, az ott lakók folyamatosan örök élményekkel gazdagodnak.