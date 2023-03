Ugyanakkor sem a szakvezető, sem a csapat nem adja föl eleve a küzdelmet, ahogy Török Viktor fogalmaz, miért is ne éppen most szakadhatna meg a rossz sorozatuk; és a reménybeli pontszerzés érdekében persze ők is minden tőlük telhetőt megtesznek.

– Megbeszéltük az eddigi vereségek tanulságait, és arra jutottunk, hogy változtatnunk kell a hozzáálláson és a lelkesedésen is, mert csak úgy lehetünk eredményesek, ha mindenki egy irányba húz. És nemcsak a hétvégi meccsel, hanem az azt követő találkozókkal kapcsolatban is. A szerdai vereség után is elmondtam, a fiúkat képesnek tartom akár a 9. hely megszerzésére is, ám ahhoz jelentős szemléletváltásra van szükség.