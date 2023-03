– Sajnos egy klub életében vannak ilyen nehezebb, szomorúbb napok is – jelentette ki az egyesület közleményében Magyar Márk, klubigazgató. – Nehéz ez az elválás, hiszen Szekeres Zoltán egy ambiciózus, alapos, jó szakember, aki rengeteg energiát tett ebbe a projektbe. „Centikre” voltunk attól, hogy a pályán hétről-hétre mutatott szép focink ennél jóval több megszerzett ponttal párosuljon, ez esetben pedig egészen más helyzetben lennénk. Szurkolóink nyilván sorolhatnák azokat a bajnokikat, amikor nagy fölényben játszottunk, nekünk állt a zászló, de valamiért nem tudtuk átlépni saját árnyékunkat. A foci időnként tartogat szerencsétlen időszakokat, amikor hiába tesz meg az ember mindent a sikerért, az csak nem akar jönni. Ez pedig mentálisan visszavetheti a társaságot. Szekeres Zoltánnal közös megbeszélésünk során úgy láttuk, új impulzusra, friss lendületre van most szüksége NB II.-es együttesünknek ahhoz, hogy minél nagyobb esélye legyen elérni a bennmaradást. Távozó vezetőedzőnket az itt kialakított emberi kapcsolatai és a felnőtt csapat impozáns statisztikai mutatói, valamint szemre is tetszetős játéka minősítik. Köszönjük a kozármislenyi labdarúgásért végzett munkáját és sok sikert kívánunk neki az élet minden területén!

A gárdának még 13 meccse, azaz 39 megszerezhető pontnyi esélye van tehát majd egy új szakvezetővel arra, hogy kiharcolja a bennmaradást. Jelen pillanatban öt egység kellene ahhoz, hogy osztályozós, valamint kilenc, hogy biztos bennmaradó pozícióban legyen a csapat. Ez pedig közel sem lehetetlen küldetés. A vissza lévő ellenfelek az MTK, a Szentlőrinc, az utolsó előtti Dorog, a Békéscsaba, a Budafok, a Mosonmagyaróvár, a Szeged, a Diósgyőr, a Csákvár, a Nyíregyháza, a Győr, a Szombathely, s végül a Siófok.