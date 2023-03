A Mohács már az első félidőben betalált Vég Bence révén, aki bombaformában futballozik tavasszal, hiszen Kvanduk János ismételten kiemelte lapunknak, de a fordulás után Racskó és Péter is duplázott, így esélye sem volt a szentlőrinci fiataloknak.

Kőkemény csatát hozott Bólyban a Villány vendégszereplése, így nem is meglepő, hogy a feszültséggel teli találkozón a piros is villant. Hazai oldalon Hardi kiválóan söprögetett, míg a túloldaon Nagy Norbert uralta a középpályát.

A Pécsvárad hoppon hagyta a Szederkényt, de ehhez kellett Szabó Zalán duplája és rutinja is. A PVSK is behúzta első meccsét Schneider Gáborral a kispadon, sőt, gyakorlatilag gólfesztivált tartva, de a forduló csapatába mégis Farkas László Artúr került be, aki inkább az előkészítésekben jeleskedett