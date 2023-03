Az utóbbi hetek betegségei, sérülései ugyanakkor nem könnyítik meg a mester dolgát a keret összeállításában – nem véletlen, hogy a még mindig hiányzó Vogel Simon, Némethy Dániel, illetve a gyógyultan most visszatérő Keresztúri Márton hiányában bevetett fiatalok között a múlt hétvégén Vidovenyecz Zsombor személyében OB I-es újoncot is avatott.

Épp ezért most a szokottnál is jobban számít rá, hogy szimpatizánsaik nem egyszerűen nézőkként, hanem hangos szurkolókként teremtik majd meg a hazai pálya sikerhez elengedhetetlen hangulatát – amihez ő saját részükről röviden azt ígérve csatlakozik, hogy „ha törik, ha szakad, és vérrel, verítékkel is, de ezúttal tényleg minden létező energiájukat megmozgatják”. Amire szükség is lesz ahhoz, hogy a még visszalévő hat áprilisi meccsel együtt a jelenlegi 12. helynél előrébb zárják az alapszakaszt.