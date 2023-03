Kellemes, álmos tavaszi délutánon csapott össze egymással a két kiesés ellen küzdő Baranya vármegyei csapat, a Szentlőrinc és a HR-Rent Kozármisleny. A felek ugyan óvatosan tapogatóztak az első percekben, de koránt sem teltek ezek unalmasan. Az egyik oldalon Bartha lövése után kellet Prokopnak nagyot védenie, majd a másik oldalon Farkas Marcell beadásánál kellett nagyon résen lenniük a vendégeknek. Gól viszont sokáig nem esett, arra egészen a 35. percig, s Pintér Ádám félpályás szólójáig kellett várni. A szélső támadó több védőt hagyott maga mögött, mielőtt a bal alsóba lőtt volna. A vendégek nem rogytak össze azonban a góltól, s egy hazai labda vesztés után Beke már az üres kapura lőhetett volna, ha Havas nem veti bele magát a labda útjába.

A fordulás után teljesen megváltozott a játék képe, a Szentlőrinc feladta a területeket, s őrizte az 1–0-t, miközben egyre közelebb és közelebb jártak a kék-fehérek a gólhoz. Nem is tetszett a hazai szurkolótábornak, amit látott, s ennek hangot is adott. A Kozármisleny erőfeszítései a 79. percben góllá is értek, ekkor Beke volt a legszemfülesebb, s egy kapu előtti kavarodás után egyenlített is.

A bekapott gól után ugyan a hazaiak is támadóbb szellemben kezdtek futballozni, de a Misleny nagyon közel járt ahhoz, hogy a maradék egy pontot is elhappolja előlük. Újabb találat azonban végül nem esett.

SZENTLŐRINC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 1–1 (1–0)

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 600 néző. Vezette: Móri Tamás (Bertalan Dávid, Kiss Balázs).

SZENTLŐRINC: Prokop – Farkas M., Tamás L., Keresztes B., Erdélyi – Papp G., Havas, Kesztyűs M. (Hursán, a szünetben, Radosevics, 49.) – Pintér Á. (László D., 72.), Grumics (Mervó, 60.), Rétyi (Daróczi, 72.). Vezetőedző: Domján Attila

KOZÁRMISLENY: Lékai – Sági, Gajág, Várkonyi, Turi – Nagy E., Kosznovszky – Beke, Vajda R. (Kun, 66.), Bartha L.(Károly B., 66.) – Vogyicska (Vas B., 17.). Vezetőedző: Márton Gábor

Gólszerző: Pintér Á. (35.), ill. Beke (79.)