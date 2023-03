Bronzot duplázott a PVSK ökölvívó szakosztálya a fővárosban rendezett Énekes Istvánról elnevezett kiemelt ifjúsági ökölvívó versenyen. Ébner Kristóf és Borovics Balázs is a dobogó alsó fokára állhatott fel.

– Vitatható módon kapott ki 3-2 arányban Ébner Kristóf (80 kg) a székesfehérvári Sárosdi Patriktól, aki egy balkezes öklöző és az első menetben jól is kamatoztatta ezt az adottságát – nyilatkozta a klub honlapjának a szakmai vezető, Alvics Gyula. – A második és harmadik negyedben Kristóf határozottan feljött, sikerült megtalálni az ellenfél elleni sikeres harcmodort, és minden elfogultság nélkül mondom, nyert is, sajnos a pontozók másként látták. Kristóf sokat fejlődött, és a mostani meccshiányt rengeteg munkával pótolni tudjuk. Balázsnak (63.5 kg) sem sikerült a döntőbe jutás, a debreceni Lakatos Gergővel szemben. Ő is a harmadik helyen zárta versenyt. Összességében mindkét ökölvívónkkal elégedett vagyok, egy kiegyensúlyozott mezőnyben lettek dobogósok, és csak nagyon kicsin múlott a döntőbe jutás. Mindketten nagyon tehetségesek, és remélem, sok győztes mérkőzésük lesz még.