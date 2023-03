A mezőny idei programja

Jól jelzi egyébként a futam nehézségét, hogy a 121 nevezőből végül csak 89 látta meg a célt is – köztük a 86. helyen egy további magyar kettős: Magoss Péternek Kincses Erika diktálta az itinert a Subaru Legacy 4WD navigátorüléséből. Még a sor elejére visszakanyarodva, további pécsi ismerősként az igen előkelő 4. helyen találkozhatunk Karl Wagner és Gerda Zauner nevével, akik lassan ikonikussá váló 911-es sárga Porschéjukkal korábban kétszer is elnyerték a mecseki trófeát.

A Historic Eb-mezőny (FIA European Historic Rally Chamipionship – EHRC) a mellékelt térképünkön is látható kis kacskaringóval Csehország, egy újabb spanyol, majd svájci kör után érkezik az 5. futamként június 22–24. között régiónkba. Ahol természetesen nemcsak a történelmi kategória legszebb-leggyorsabb járgányait csodálhatják majd meg a ralibarátok, hanem a legmodernebb gépcsodákat is. Az 56. Mecsek Rallye ezúttal is az idei hazai ralibajnoki (ORB) sorozat kiemelkedő eseményének számít, ott a március 31-ei székesfehérvári nyitányt, majd az április végi Esztergom- és május végi Salgó-ralikat követően az 1. osztályú pontvadászat 4. állomásaként érkezik a baranyai utakra.