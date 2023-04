– Kemény meccs volt, nagyon fel voltunk tüzelve, és az Ajka ellen ebben a tavaszban senki nem játszott olyan fölényben, mint mi – jelentette ki Weitner Ádám, a PMFC vezetőedzője. – Sajnos olyan periódusban vagyunk, ami ősszel bement, az most nem. A semmiből kaptunk egy tizenegyest, amit belőtt az ellenfél, a második játékrészben tudtunk volna ugyanebből egalizálni, de az se ment be. A fegyelmezettséggel, az agresszióval, a győzni akarással nem volt probléma. Mindenki kifutotta magát, és nagyon nagy harcban voltunk. A párharcainkat nagyrészt meg is nyertük. A végével van a probléma, hogy nem tudunk betalálni.