Lendületesen kezdett a Szentlőrinc a Siófok ellen, s már korán megtalálta azokat a folyosókat, amelyeken a védelem mögé be tudta játszani a labdát. László Dávidnak, Rétyinek és Papp G. Benedeknek is volt gólt ígérő próbálkozása, miközben a vendégek futballjában nem igazán volt benne, hogy megrezgetik a hálót. A lőrincieknek még egy büntetőt is sikerült összehozniuk a 35. percben. Ahogyan egy hete a Győr ellen, most is Rétyi lépett a labda mögé, s az eredmény is ugyanaz lett, kihagyta. Ez pedig felborította a mérkőzés menetét. A hazaiak borzalmasan idegesen folytatták, s jöttek is a hibák ebből fakadóan, amit a Siófok kegyetlenül büntetett. Dénes és Farkas Balázs két perc alatt lőtt egyet-egyet a szünet előtt.

A fordulás után ugyan sokat tett a szépítésért a Lőrinc, a Siófok még egyszer betalált, így Grumics gólja mit sem ért a végén.

Szentlőrinc–Siófok 1–3 (0–2)

Labdarúgó NB II., 33. forduló. Vezette: Molnár A. (Bertalan, Király Zs.).

Szentlőrinc: PProkop – Farkas M. (Nagy Zs., a szünetben), Keresztes B., Tamás L., Erdélyi (Pintér, 76.) – Papp G. (Lénárt, a szünetben), Havas, Kesztyűs M. (Grumics, 69.) – Daróczi – László D., Rétyi (Novák Zs., a szünetben). Vezetőedző: Domján Attila.

Siófok: Winter – Vágó G., Horváth M., Debreceni Á. – Major G. (György, 88.), Varjas Z. (Nemes, 88.), Szakály A., Varga B. – Dénes (Hegedűs M., 63.), Farkas B. (Polényi, 80.), Kerezsi (Nyitrai, 80.). Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Gólszerzők: Grumics (90.), ill. Dénes (43.), Farkas B. (45.), Kerezsi (75.).