Nemcsak versenyeztek, hanem egyúttal jótékonykodtak is a pécsváradi FitCube Family Fitness táncosai. A pécsi ANK Művelődési Ház színháztermében közelmúltban megrendezett Fordan Tánccentrum Kupa Minősítő Táncverseny ezúttal jótékony célt is szolgált.

Sipos Barnabás, nyitott hát gerinccel született pécsváradi kisfiú folyamatos rehabilitációjának támogatására már több kezdeményezés született, és lesz is még rájuk szükség a későbbiekben is. A rendező Fordan Tánccentrum a táncverseny bevételének egy részét ajánlotta fel – és adta is át ünnepélyesen a verseny végén – Barnabás családjának, hogy ezzel hozzájáruljon a költséges kezelésekhez. E gyűjtésből vették ki aktív részüket a pécsváradi táncosok is – tudósít az önkormányzat honlapja.

A verseny pécsváradi érdekeltségű eredményei: Magic Unicorns: ezüst minősítés; Mix Team: arany minősítés; GumicukRock: arany minősítés és 4. hely; StaRock: ezüst minősítés; PopCorn: ezüst minősítés; Pancsi és Bence: arany minősítés és 3. hely; Pepe, Krisztián: arany minősítés és 1. hely; Mix Team: 7. hely.