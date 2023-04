A szerdai meccsnapot az idei bajnokságban már nem is neveznénk különlegesnek, a 12.30-ra viszont talán még nem volt példa: a KSI ellen 12-én pont ekkor ugorhat ugyanis a Komjádi-uszoda medencéjébe a PVSK Mecsek Füszért a vízilabda OB I. 23. fordulójában. Aztán rögtön másnap este nyolckor) a Népligetben a Fradi ellen is – de menjünk szép sorjában.

– Erről talán már nincs is mit mondani, a tabellán utolsó előtti sportiskolások ellen mindenképpen nyernünk kell! A nagy tét jegyében húsvétkor is edzettünk, nagyon elszántak a fiúk, és végre maródijaink többsége is visszatért, bár az ő edzettségük még nem teljes értékű. Korán is kell kelnünk a déli kezdéshez, de mindez nem érdekes, mindent megteszünk a győzelemért – vetíti előre harcosan az esélyeket Török Viktor vezetőedző.

Aki a gyógyultak mellett a még mindig combsérüléséből lábadozó Vogel Simonra továbbra sem számíthat, mindezekért, és a frissítés jegyében több fiatalt is magával visz a fővárosba. Ahol, teszi hozzá bizakodóan, remélhetőleg végre a helyzetkihasználásokban is sikerül előrelépniük.