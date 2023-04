Pluszerőt adhat ugyanakkor a vasutasoknak – erősíti meg Török Viktor vezetőedző – a Hullámfürdőben a héten folyó Ambrus Tamás-ifjúsági emléktorna. – Ennek az eredményhirdetése után jön a mi meccsünk, így e magasztos eseményre rácsatlakozva szeretnénk méltó módon tiszteletünket kifejezni Tamásnak, akinek tevékenysége alatt, a nemzetközi porondra is kijutva a fénykorát élte a pécsi vízilabda. Tehát mindent megteszünk a Vasas ellen, bár ugyancsak nem jó előjel, hogy sok beteg játékosunkhoz most újabb három csatlakozott. Célunk, hogy a tisztes helytállás mellett egy küzdelmes, izgalmas meccset játsszunk, amelyen közönségünk is velünk együtt lélegezve szurkol nekünk.