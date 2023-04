Óriási skalpot gyűjthet hazai pályán vasárnap a HR-Rent Kozármisleny, hiszen a három győzelmet követően lendületből érkezik meg az éllovas Diósgyőr elleni mérkőzésre. Persze a kék-fehérektől bravúrra lenne szükség ahhoz, hogy minden pontot megtartsanak, de egy iksz kiharcolása is nagy fegyvertény lehet a bajnokság záró szakaszában. Hozzá kell tenni, hogy legutóbb a DVTK a másik újonc, a Mosonmagyaróvár ellen hazai pályán hullajtott pontokat, azaz a rivális megmutatta a Mislenynek: nem sebezhetetlen az ellenfele. Ezt ősszel egyébként Bartháék első kézből is megtapasztalták, hiszen 1–1-et játszottak Miskolcon.

Egy ponttal előrébbről várja a 33. fordulót a Szentlőrinc, amelyben a Siófokot fogadja. Domján Attila tanítványainak nagyon kell a három pont ebből kifolyólag is, azonban a trénernek arra is megoldást kell találnia, hogy a 10. helyezett ellen ez a nyomás ne kössön béklyót játékosai lábára. A korábban egymás ellen játszott meccsek bizakodásra adhatnak okot hiszen az elmúlt két szezonban nem tudott ponttal távozni Lőrincről a Balaton-parti gárda, a siófoki mérleg viszont egészen más képet mutat, hiszen három meccs során egy pontot gyűjtöttek ott a piros-feketék. Az viszont biztos, hogy Domján jól ismeri a Siófok labdarúgóinak képességeit, hiszen az idény ott kezdte.

A PMFC sem lazíthat ezen a hétvégén, hiszen három meccse képtelen ellenfelei kapujába találni, ami már önmagában is aggodalomra adhat okot az edzői stábnak és a szurkolóknak, pláne a közvetlen rivális Szeged elleni idegenbeli meccsre készülve. Persze a Misleny ellenük elért sikere a pécsieket is feltüzelheti, valamint az a tény is, hogy siker esetén helyet cserélhetnének az ellenféllel. Ehhez azonban remek helyzetkihasználás kell majd.

A vasárnapi program: Kozármisleny–Diósgyőr, Szentlőrinc–Siófok, Szeged–PMFC, Kazincbarcika–Ajka, Gyirmót–Tiszakécske, Dorog–Szombathely, Békéscsaba–Győr, Budafok–Nyíregyháza, Mosonmagyaróvár–Csákvár (17.00).

Az MTK–Soroksár találkozót hétfőn 20.00-tól játsszák.